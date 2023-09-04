Головин: «Во Франции скучаю по маминой еде»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что скучает по еде, которую готовит его мама. 4 сентября футболист прибыл в расположение сборной России.

«Первое время скучал по нашей русской еде. Но со временем как-то адаптировался. Сейчас уже к этому холодно отношусь. Скучаю только по маминой еде. Только по этому», — заявил Головин пресс-службе сборной России.

Сборная России по футболу два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября. Встречи пройдут на стадионе в Суэце. 12 числа россияне проведут матч против Катара стадионе «Эль-Джануб».