Колосков: «Задача Карпина — подготовка сборной России к чемпионату Европы-2028»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о возможном продлении контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Контракт должен быть подписан на продолжительное время, не на несколько месяцев или до конца сезона. Задачей должна стать подготовка команды к чемпионату Европы 2028 года, вот до 2028 года и контракт», — приводит слова Колоскова «Спорт День за Днем».

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Контракт 55-летнего специалиста с РФС рассчитан до конца июля 2024 года.

В марте национальная команда проведет 2 товарищеских матча. Сборная сыграет с Сербией (21 марта) и с Парагваем (25 марта).