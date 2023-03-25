Колосков: «В матче России и Ирака не будет никакого фаворита, в первую очередь важна игра»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Ирака.

«Никакого фаворита не будет. Это товарищеский матч, фактически без подготовки. Одну тренировку провели накануне игры с Ираном. И две тренировки здесь. Какие здесь фавориты? Этот матч нельзя рассматривать с точки зрения, кто фаворит, а кто аутсайдер. Нужно смотреть, получилась игра или нет.

Здесь результат, конечно, важен, но в первую очередь все-таки важна игра. Есть она? Налажена? Поставлена? Игроки соответствуют современным требованиям? Вот что бы хотелось увидеть завтра на футбольном поле", — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Игра Россией и Ираком пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.