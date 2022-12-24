Лещенко: «РФС нужно переходить в Азию. Нашего зрителя могут заинтересовать азиатские турниры»

Заслуженный артист России Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Нужно переходить в Азию. А что делать? Нельзя замыкаться в одном пространстве. В Азии появится большой интерес к нашему футболу, а нашего зрителя могут заинтересовать азиатские турниры. Это позитивный момент», — сказал Лещенко «СЭ».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях. В пятницу, 23 декабря после заседания исполкома РФС вице-президент организации Денис Соловьев сообщил, что решение о переходе в АФК будет принято до конца этого года.