Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:14

Лещенко: «РФС нужно переходить в Азию. Нашего зрителя могут заинтересовать азиатские турниры»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Заслуженный артист России Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Нужно переходить в Азию. А что делать? Нельзя замыкаться в одном пространстве. В Азии появится большой интерес к нашему футболу, а нашего зрителя могут заинтересовать азиатские турниры. Это позитивный момент», — сказал Лещенко «СЭ».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях. В пятницу, 23 декабря после заседания исполкома РФС вице-президент организации Денис Соловьев сообщил, что решение о переходе в АФК будет принято до конца этого года.

Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Лев Лещенко
2
1
Читайте также
«Азия для России — дорога в никуда!» Романцев — о Роналду, Мбаппе и сравнении Месси с Марадоной
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
Число погибших при пожаре в приюте в Кемерово выросло до 20
В МИД РФ заявили о планах сохранить объем прокачки нефти через Украину
Военный ДНР отметил улучшение дисциплины в армии РФ из-за HIMARS у ВСУ
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Камоцци считает, что переход в АФК — единственная для российского футбола возможность выжить
Дюков: «Обсуждал с Карпиным вопрос перехода в Азию — он скорее поддерживает эту идею»
Гладилин считает, что РФС должен согласовать переход в Азиатскую конфедерацию с УЕФА
Спортивный юрист оценил плюсы и минусы возможного перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола
Рашид Рахимов считает, что нужно повременить с решением о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола
Осинькин: «Скажу лишь, что международная изоляция действительно влияет на подготовку наших игроков»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Дюков: «Обсуждал с Карпиным вопрос перехода в Азию — он скорее поддерживает эту идею»

Ребров назвал вратарей РПЛ, способных заиграть в Европе