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Сборная России

Сегодня, 16:07

Масалитин — о возможном матче России и Катара: «Какая нам сейчас разница против кого играть?»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о вероятном проведении матча между сборными России и Катара.

«Игры сборной все равно нужны, главное, чтобы они в календарь нормально попадали. Потому что сейчас, если были бы игры, которые отменили, то это... В отпуске играть, куда-то опять ехать, готовиться... Организм должен восстанавливаться, не может он постоянно выдавать максимум. Поэтому, если матч впишется во все рамки, то, конечно, нужно. Какая нам сейчас разница против кого играть? Против Катара или против кого-то еще. Без разницы. Это необходимо, чтобы сборная собиралась, чтобы ребята собирались вместе», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

9 июня «СЭ» стало известно, что сборная России может провести товарищеский матч с командой Катара в рамках осеннего сбора. Ранее РФС принял решение отменить июньский сбор национальной команды.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/10/20640878.shtml
Валерий Масалитин
Сборная России по футболу
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