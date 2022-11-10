Матч сборных России и Таджикистана смогут посетить 500 российских болельщиков

10 ноября, 10:47
Стали известны гостевые квоты для российских болельщиков на товарищеские матчи сборной России против Узбекистана и Таджикистана.
«Матч с командой Узбекистана сможет посетить 1000 российских болельщиков. Гостевая квота на матч с командой Таджикистана составляет 500 человек», — приводит ТАСС слова представителя службы коммуникаций РФС.
Сборная России сыграет против Таджикистана 17 ноября в Душанбе. Матч с Узбекистаном пройдет 20 ноября в Ташкенте.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования