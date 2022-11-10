Матч сборных России и Таджикистана смогут посетить 500 российских болельщиков

Стали известны гостевые квоты для российских болельщиков на товарищеские матчи сборной России против Узбекистана и Таджикистана.

«Матч с командой Узбекистана сможет посетить 1000 российских болельщиков. Гостевая квота на матч с командой Таджикистана составляет 500 человек», — приводит ТАСС слова представителя службы коммуникаций РФС.

Сборная России сыграет против Таджикистана 17 ноября в Душанбе. Матч с Узбекистаном пройдет 20 ноября в Ташкенте.