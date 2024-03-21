Митрофанов: «Приедут ли еще европейские сборные в Россию? Надеюсь»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился эмоциями от товарищеского матча между сборными России и Сербии (4:0).

Очная встреча национальных команд прошла 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Авторами забитых мячей стали Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

«Матч отличный. Считаю, что не надо было удалять игрока. Повлияло ли это ход матча? Это уже сослагательное наклонение. Матч товарищеский, но судьи работают по правилам ФИФА. Им виднее. Приедут ли еще европейские сборные? Надеюсь. Ответный матч с Сербией? Если будут свободные слоты. Но сейчас они отобрались на Евро. Так что у них слотов нет» , — сказал Митрофанов.

25 марта сборная России проведет товарищеский матч против национальной команды Парагвая. Игра также состоится в Москве на «ВТБ-Арене» и начнется в 20.00 мск.