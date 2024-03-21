Митрофанов заявил, что РФС может организовать турнир с участием белорусских футболистов

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о намерении организовать турнир с участием футболистов из Белоруссии.

— У нас есть мысли по организации турнира с коллегами из Белоруссии. Но это еще сложнее, чем просто товарищеский матч. Турнир ЦАФА организовывался во время, когда у них не было официальных матчей. Турнир с Белоруссией обговаривался на три команды.

Ранее Митрофанов сообщил, что сборная России 8 июня проведет товарищеский матч с командой Белоруссии.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.