Митрофанов: «Мы бы хотели организовать матч сборной России со странами БРИКС»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» заявил о возможности проведения матча сборной России со сборными из стран БРИКС.

«Вы знаете, что летом в Казани будут проходить Игры БРИКС. Они не включают в себя классический футбол и не проходят в окна ФИФА. Хотелось бы организовать матч ближе к этим датам. У нас есть идея проведения игр со сборными стран БРИКС. Но имеются и другие интересные предложения, о которых, пока идут переговоры, я не хотел бы говорить», — сказал Митрофанов «СЭ».

БРИКС — межгосударственный союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

Игры БРИКС-2024 планируют провести на 12 спортивных объектах в Казани. Соревнования завершатся за месяц до начала летней Олимпиады-2024 в Париже (Франция).