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Сегодня, 13:45

Митрофанов: «Мы бы хотели организовать матч сборной России со странами БРИКС»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Футболисты сборной России
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» заявил о возможности проведения матча сборной России со сборными из стран БРИКС.

«Вы знаете, что летом в Казани будут проходить Игры БРИКС. Они не включают в себя классический футбол и не проходят в окна ФИФА. Хотелось бы организовать матч ближе к этим датам. У нас есть идея проведения игр со сборными стран БРИКС. Но имеются и другие интересные предложения, о которых, пока идут переговоры, я не хотел бы говорить», — сказал Митрофанов «СЭ».

БРИКС — межгосударственный союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

Игры БРИКС-2024 планируют провести на 12 спортивных объектах в Казани. Соревнования завершатся за месяц до начала летней Олимпиады-2024 в Париже (Франция).

Максим Митрофанов. «Подадим заявку на проведение Евро-2036, если с нас снимут санкции». Интервью генсека РФС Митрофанова
Футбол
РФС
Максим Митрофанов
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