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Сборная России

6 марта, 22:58

Нигматуллин считает, что вызов возрастных кандидатов в сборную может быть связан с вратарским кризисом в России

Алина Савинова
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Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин ответил на вопрос, стоило ли вызывать сразу трех возрастных вратарей в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Сложно комментировать, потому что такой набор вратарей расходится с политикой работы на перспективу. Понятно, что Кафанов отвечает за голкиперов — ему нравятся возрастные стражи ворот, и ничего плохого в этом нет. Вратари могут играть долго и на хорошем уровне. Впрочем, тенденция сейчас такая, что сборная в официальных отборочных матчах может начать играть не в самое ближайшее время. Даже если предположить, что это случится уже через несколько лет, то Шунин, Песьяков и Джанаев, вероятно, уже не смогут быть задействованы в команде в силу возраста. Мне бы хотелось, чтобы все ребята играли как можно дольше и попадали в сборную, но все же стоит подходить к этому вопросу более прагматично. Возможно, это связано с вратарским кризисом в России. Кандидатов много, но однозначно номером один никого из них назвать нельзя», — приводит «РБ Спорт» слова Нигматуллина.

Ранее стало известно о том, что в расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта, вошли шесть вратарей. Среди них Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»), Сослан Джанаев («Сочи») и Илья Помазун («Урал»).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-nigmatullin-vy-zov-vozrastny-h-kandidatov-mozhet-by-t-svyazan-s-vratarskim-krizisom-v-rossii/
Руслан Нигматуллин
Сборная России по футболу
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