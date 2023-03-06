Нигматуллин считает, что вызов возрастных кандидатов в сборную может быть связан с вратарским кризисом в России

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин ответил на вопрос, стоило ли вызывать сразу трех возрастных вратарей в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Сложно комментировать, потому что такой набор вратарей расходится с политикой работы на перспективу. Понятно, что Кафанов отвечает за голкиперов — ему нравятся возрастные стражи ворот, и ничего плохого в этом нет. Вратари могут играть долго и на хорошем уровне. Впрочем, тенденция сейчас такая, что сборная в официальных отборочных матчах может начать играть не в самое ближайшее время. Даже если предположить, что это случится уже через несколько лет, то Шунин, Песьяков и Джанаев, вероятно, уже не смогут быть задействованы в команде в силу возраста. Мне бы хотелось, чтобы все ребята играли как можно дольше и попадали в сборную, но все же стоит подходить к этому вопросу более прагматично. Возможно, это связано с вратарским кризисом в России. Кандидатов много, но однозначно номером один никого из них назвать нельзя», — приводит «РБ Спорт» слова Нигматуллина.

Ранее стало известно о том, что в расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта, вошли шесть вратарей. Среди них Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»), Сослан Джанаев («Сочи») и Илья Помазун («Урал»).