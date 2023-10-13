Полузащитник «Ахмата» Харин рассказал, как узнал о вызове в сборную России

Полузащитник грозненского «Ахмата» Евгений Харин рассказал, что получил информацию о вызове в сборную России от знакомого.

«Я восстанавливался после игры, знакомый написал, что я попал в сборную, сначала не поверил, он прислал мне список, так и увидел. Камерун — очень хорошая команда, в ней очень много футболистов, которые играют в сильных чемпионатах. Круто играть, когда на тебя смотрит Самуэль Это'о. С Валерием Георгиевичем Карпиным лично пока не общался, но все условия — супер, рад, что позвали», — цитирует Харина ТАСС.

12 октября россияне в Москве обыграли камерунцев со счетом 1:0. Форвард Федор Чалов забил единственный гол в игре, который стал для него первым за национальную команду.

Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении.