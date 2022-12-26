Тарпищев о переходе РФС в Азию: «Непонятно, как это воспримет ФИФА»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Очень много «но», чтобы выражать однозначное мнение по этому вопросу. Во-первых, непонятно, как это будет воспринято международными организациями и главенствующим органом (имеется в виду ФИФА — Прим. «СЭ»), с учетом их большого влияния. Если говорить о футболе, то это тоже вопрос сложный. В каких турнирах мы будем принимать участие? Как подвести календарь под чемпионат России, потому что подготовка разная, климатическая составляющая разная, адаптация разная», — цитирует Тарпищева Metaratings.ru.

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.

В феврале нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.