Президент «Урала» поздравил Бевеева с попаданием в расширенный список сборной России: «Парень добивается всего своим трудом»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал включение Мингияна Бевеева в главную сборную России.

«Парень добивается всего своим трудом. Молодец! Очень рад, что очередной наш футболист попадает в главную команду страны. Мингиян отдает всего себя на поле и выкладывается на тренировках постоянно. Никогда не снижает требований к себе», — сказал Иванов корреспонденту «СЭ».

Сборная России встретится с Таджикистаном 17 ноября, матч пройдет в Душанбе на вмещающем 20 тысяч зрителей Центральном республиканском стадионе.