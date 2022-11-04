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Сегодня, 09:45

Президент «Урала» поздравил Бевеева с попаданием в расширенный список сборной России: «Парень добивается всего своим трудом»

Президент «Урала» поздравил Бевеева с попаданием в расширенный список сборной России
Константин Белов
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал включение Мингияна Бевеева в главную сборную России.

«Парень добивается всего своим трудом. Молодец! Очень рад, что очередной наш футболист попадает в главную команду страны. Мингиян отдает всего себя на поле и выкладывается на тренировках постоянно. Никогда не снижает требований к себе», — сказал Иванов корреспонденту «СЭ».

Сборная России встретится с Таджикистаном 17 ноября, матч пройдет в Душанбе на вмещающем 20 тысяч зрителей Центральном республиканском стадионе.

Сборная России по футболу
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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