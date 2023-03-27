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Сегодня, 17:23

Рапопорт: «Песьяков допускал в матче с Ираком нелепейшие ошибки»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался об игре вратаря сборной России Сергея Песьякова в матче с Ираком (2:0).

«Любой вынос мяча от ворот на половину поля соперника — это 50 на 50. Защитники, как правило, встречные мячи выигрывают. Иной раз выбить мяч — значит, отдать его сопернику. Когда разыгрываешь мяч от ворот, появляется возможность держать его, контролировать, атаковать позиционно. Другой вопрос, что Песьяков допускал в матче с Ираком нелепейшие ошибки. Они никак не касаются игровой схемы. О Песьякове говорят как о вратаре, который хорошо играет ногами. По игре с Ираком я бы так не сказал. Он и играя за «Ростов», такие ошибки допускает. У нас, если Песьяков отдает мяч защитнику, а на том «висит» противник, выйти из-под прессинга порой не получается. Вратарь, делая такие передачи, должен осознавать степень риска. И тренеры должны это понимать. Если риск потерять мяч при розыгрыше превышает риск потерять мяч на чужой половине поля, лучше этого не делать», — приводит «РБ Спорт» слова Рапопорта.

34-летний Песьяков провел на поле весь матч с Ираком. Встреча сборных России и Ирака проходила 26 марта в Санкт-Петербурге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-rapoport-to-chto-pes-yakov-sovershal-nelepy-e-oshibki-ne-znachit-chto-nuzhno-otkazy-vat-sya-ot-rozy-gry-sha-myacha-u-svoih-vorot/
Сергей Песьяков
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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