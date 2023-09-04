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Сегодня, 12:20

На сентябрьский сбор национальной команды России вызваны еще шесть игроков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Михаил Кержаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В списке вызванных на сентябрьский сбор национальной команды произошли изменения, сообщается в официальном Telegram-канале сборной России по футболу.

В расположение сборной, по медицинским причинам, не смогут приехать Евгений Морозов, Владимир Хубулов, Сергей Бабкин, Никита Кривцов, Александр Черников и Эдгар Севикян. Вместо них на сбор поедут: Михаил Кержаков, Александр Коваленко (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба — «Крылья Советов», Самара), Данила Прохин («Ростов», Ростов-на-Дону) и Даниил Кузнецов («Рубин», Казань).

Сборная России по футболу два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября. Встречи пройдут на стадионе в Суэце. 12 сентября россияне проведут матч против Катара на стадионе «Эль-Джануб».

Источник: https://t.me/teamrussia/4607
Данила Прохин
Михаил Кержаков
Футбол
Сборная России по футболу
Александр Коваленко
Владислав Шитов
Никита Салтыков
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