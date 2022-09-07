Сборная России может сыграть с Сенегалом и Перу

По информации «СЭ», помимо Киргизии и Боснии и Герцеговины сборная России ведет переговоры о товарищеских матчах на следующий год. Соперниками команды Валерия Карпина могут стать сборные Сенегала и Перу.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.