Сенников: «Никто сильно не переживает по поводу отказа Камеруна от матча с Россией»

Футбольный эксперт Дмитрий Сенников поделился мнением по поводу отказа сборной Камеруна от товарищеского матча с национальной командой России.

«Если бы Камерун не отказался, то никакой отмены сборов не было бы. Но я не вижу ничего страшного в том, что наш соперник решил не играть. Думаю, что сильно никто не переживает по этому поводу. Не хотят эти, найдем других спарринг-партнеров», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Сенникова.

Также он оценил уровень сборной Катара, с которой россияне могут сыграть этой осенью.

«Это хороший соперник, участник чемпионата мира. С ними будет интересно посоперничать. Как раз в сентябре было бы логично сыграть. А сейчас все в отпусках, поэтому для чего проводить товарищеский матч? Одно дело, если бы это была Лига наций, которая сейчас будет играть, или какие-то отборочные матчи. Это официальные игры. А в данной ситуации лучше отпустить ребят, пусть готовятся», — добавил специалист.

23 мая стало известно, что правительство Камеруна запретило своей сборной играть против России. Товарищеский матч между командами планировалось провести 15 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

9 июня сообщалось, что сборная России в рамках осеннего сбора может провести матч с командой Катара.