Пиняев — о соперниках сборной России: «Не помню, как Катар играл на чемпионате мира»

Нападающий «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной команды.

— Насколько тебя мотивирует игра с Катаром? Не самая сильная сборная, но хозяйка прошедшего чемпионата мира.

— Как по мне, олимпийская сборная Египта тоже не подарок. Поэтому любая из этих команд-соперниц представляет интерес. Хочется везде получить опыт. Будем приятно провести матч с любой из этих команд.

— Какое на тебя произвел впечатление Катар на чемпионате мира? Может, нарезки смотрел или полные матчи.

— В силу того, что на чемпионате мира было много матчей и были более интересные афиши, смотрел большие матчи, которые показывали у нас. Соответственно, не помню, чтобы Катар был в этих матчах. У меня нет особого представления... Точнее, не помню, как они играли на чемпионате мира.

Всего в национальную команду на сентябрьский сбор было вызвано 49 игроков. 7 и 11 сентября сборная России сыграет против олимпийской команды Египта, а 12 сентября россияне встретятся с Катаром.