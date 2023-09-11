Силкин заявил, что ему не интересно смотреть матчи сборной России

Экс главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы сборной России в предстоящем товарищеском матче против сборной Катара.

«От матча против Катара ничего не жду вообще, неинтересно сейчас смотреть матчи сборной России. Они все какие-то однообразные, скучные. Катар играл на чемпионате мира? Ну и? Они играли там, потому что хозяевами были. На Катар равняться не стоит. В этой команде нет ничего особенного. Даже не знаю, как закончится этот матч», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

7 сентября, сборная России сыграла против олимпийской сборной Египта (1:1). Встреча прошла в Суеце.

Сборные России и Египта проведут еще один матч 11 сентября. Игра снова пройдет в Суэце. Начало — в 19.00 по московскому времени.