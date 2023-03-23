Смородская: «Нужно дать Карпину время построить команду, а не судить о его работе в сборной по товарищеским матчам»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о предстоящих товарищеских матчах сборной России против Ирана и Ирака.

«Не очень важно, с каким результатом закончатся матчи против Ирана и Ирака. Сейчас нашей сборной нужно просто выступать, поддерживать тонус, наигрывать команду. Тренеры знают, что и как делать, состав выбирать не нам. Вполне возможно, что игра сборной может не впечатлить, как и осенью, но это неудивительно — команда только строится, многое меняется с перспективой на будущее, у ребят нет сыгранности. Нужно дать Карпину время построить команду, а не судить о его работе в сборной по товарищеским матчам», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

Сегодня, 23 марта, сборная России сыграет против команды Ирана в Тегеране. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

26 марта россияне проведут товарищеский матч со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.