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Сборная России

Сегодня, 19:12

Смородская: «Нужно дать Карпину время построить команду, а не судить о его работе в сборной по товарищеским матчам»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о предстоящих товарищеских матчах сборной России против Ирана и Ирака.

«Не очень важно, с каким результатом закончатся матчи против Ирана и Ирака. Сейчас нашей сборной нужно просто выступать, поддерживать тонус, наигрывать команду. Тренеры знают, что и как делать, состав выбирать не нам. Вполне возможно, что игра сборной может не впечатлить, как и осенью, но это неудивительно — команда только строится, многое меняется с перспективой на будущее, у ребят нет сыгранности. Нужно дать Карпину время построить команду, а не судить о его работе в сборной по товарищеским матчам», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

Сегодня, 23 марта, сборная России сыграет против команды Ирана в Тегеране. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

26 марта россияне проведут товарищеский матч со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-nuzhno-dat-karpinu-vremya-postroit-komandu-a-ne-sudit-o-ego-rabote-po-tovarishheskim-matcham/
Сборная Ирака по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Ольга Смородская
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