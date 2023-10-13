Тарханов считает, что Кузяев был лучшим в матче с Камеруном

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением об игре Далера Кузяева в матче против сборной Камеруна (1:0).

«Вчера Далер провел очень хороший матч, он футболист высокого уровня. Думаю, Кузяев был одним из лучших в составе сборной России против Камеруна. Он и забить мог, но вратарь спас. Далер был очень активен, видно, что он тоже соскучился по сборной», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Кузяев вышел стартовом составе и был заменен на 83-й минуте матча.

Матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Сборная России провела первую игру в столице с 7 сентября 2021 года — тогда команда обыграла Мальту (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении. Игра пройдет в Турции.