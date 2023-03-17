Тарханов: «Уверен, Миранчук и Головин добавят качества сборной России»

Российский тренер Александр Тарханов отреагировал на вызов в национальную сборную полузащитника «Торино» Алексея Миранчука и игрока «Монако» Александра Головина.

«Очень рад, что ребят все-таки вызвали на эти игры. Уверен, Миранчук и Головин добавят качества команде. Карпин собрал всех сильнейших. С нетерпением ждем матчей», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

Также он высказался о том, что в состав сборной вошли пять футболистов из «Ростова».

«Значит, они заслужили. Тренеру виднее», — добавил специалист.

Сегодня, 17 марта, сборная России объявила окончательный состав национальной команды на мартовские сборы. Всего в списке 29 футболистов.

Сборная России начнет сбор 19 марта в Новогорске. 23 марта команда проведет товарищеский матч против Ирана в Тегеране, 26 марта россияне сыграют против Ирака в Санкт-Петербурге.