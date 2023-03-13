В Федерации футбола Таджикистана считают, что участие россиян повысит статус турнира CAFA

Вице-президент Федерации футбола Таджикистана Алишер Урунов заявил, что участие сборной России в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA) положительно скажется на интересе к турниру и повысит статус соревнований.

«Участие сборной России, безусловно, повысит интерес к турнире, его статус. Будет больше болельщиков следить. Это здорово, что большинство команд участников — это страны бывшего Советского Союза, это же всегда было интересно. Замечательно, когда команды, которые в недалеком прошлом играли в одном чемпионате, будут играть в турнире, это объединяет людей, что очень важно», — приводит слова Урунова ТАСС.

Ранее «СЭ» писал, что Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры об участии сборной России в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA).

Соревнования состоятся в июне 2023 года и пройдут в Ташкенте и Бишкеке.

В CAFA состоят такие федерации, как Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.