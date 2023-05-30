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Сборная России

Сегодня, 13:15

В РФС объяснили решение отменить летний сбор сборной России

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Тренировка сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил решение отменить июньский сбор сборной России по футболу.

«У РФС были предварительные договоренности о товарищеском матче со сборной Камеруна, однако камерунцы в последний момент отказались от игры. Переговоры о международных матчах сопряжены с объективными сложностями, связанными с внешнеполитической ситуацией. У нас была возможность договориться с другим соперником на 20 июня. Игра сборной в эту дату заставила бы целый ряд клубов корректировать свои программы подготовки к сезону. После обсуждения ситуации с тренерским штабом сборной и клубами мы решили дать клубам спокойно подготовиться к сезону и не ломать их графики подготовки», — сказал Митрофанов «СЭ».

Планировалось, что матч сборной России против Камеруна состоится 15 июня в Москве на стадионе «Лужники», но 23 мая стало известно, что африканская команда отказалась от участия в игре.

РФС объявил об отмене июньского сбора во вторник, 30 мая. Планируется, что в следующий раз команда проведет учебно-тренировочные сборы осенью 2023 года.

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РФС объявил об отмене июньского сбора сборной России