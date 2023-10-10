В УЕФА заявили, что вопрос допуска российских сборных до 17 лет зашел в тупик

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Вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон заявил, что вопрос о возвращении российских сборных до 17 лет к участию в международных матчах зашел в тупик.
«Вопрос (допуска сборных России до 17 лет) сегодня просто был снят с повестки дня без какого-либо обсуждения. Так что вопрос о какой-либо форме участия России в турнирах УЕФА теперь полностью зашел в тупик», — цитирует Нильссона телеканал SVT.
10 октября в УЕФА объяснили отмену решения по допуску сборных России до 17 лет.
26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.
После такого решения Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян. 10 октября УЕФА отменил свое решение о допуске.
analytica
Он не мог не зайти в тупик. Ясно было, что многие страны откажутся -- все, 20- 25 европейских стран, где русофобия на высоком уровне. Они и отказались, правда не все, а порядка 10, но через пару недель их было быуже 20. Наверняка, УЕФА предполагал это и дал разрешение российским детям играть за границей только для того, чтобы выяснить градус русофобии в футбольной Европе. Конечно, для этого можно было списаться с национальными федерациями и узнать согласны ли их дети играть с русскими. Но УЕФА, как и вообще бюрократы, работать не любят. Им проще было принять решение, получить десяток отказов, а потом отменить.
10.10.2023
ОРБ
Петуlllары!
10.10.2023
oasis55
вполне привычная для них поза
10.10.2023
Джон....Сильвер
Шуты гороховые! Эти чинуши европейские напоминают девиц, которые хотят прыгнуть в постель к мужику, но при этом боятся потерять свою невинность!
10.10.2023
Sergey_Marcus
Все мы представляем позу, в которой находится Карл-Эрик Нильссон и ему подобные? Во все щели. Со всех сторон.
10.10.2023