Захарова заявила, что УЕФА нужно сделать выбор между политикой и спортом

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что УЕФА должен определиться, является он политической или спортивной организацией.

«Если УЕФА для себя сделал вывод, что он не спортивная, а политическая организация, тогда надо менять статус, символику, оповещать участников, что это новое качество. Иначе это все будет бесконечно крутиться вокруг политизированных игр и действовать разрушительно в отношении основных целей и задач, которые заложены в этой структуре», — цитирует Захарову ТАСС.

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна. Позже Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва заявили, что не будут играть в соревнованиях с участием россиян.

10 октября стало известно, что УЕФА отменил свое решение о допуске к турнирам юношеских сборных России.