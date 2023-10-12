Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 14:40

Захарова заявила, что УЕФА нужно сделать выбор между политикой и спортом

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что УЕФА должен определиться, является он политической или спортивной организацией.

«Если УЕФА для себя сделал вывод, что он не спортивная, а политическая организация, тогда надо менять статус, символику, оповещать участников, что это новое качество. Иначе это все будет бесконечно крутиться вокруг политизированных игр и действовать разрушительно в отношении основных целей и задач, которые заложены в этой структуре», — цитирует Захарову ТАСС.

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна. Позже Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва заявили, что не будут играть в соревнованиях с участием россиян.

10 октября стало известно, что УЕФА отменил свое решение о допуске к турнирам юношеских сборных России.

Источник: https://tass.ru/sport/18992381
УЕФА
7
Читайте также
Месси останется в «Интере» по окончании сезона МЛС
В РФС сообщили о сохранении отношений с УЕФА
МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с главой ведомства
В Польше предложили выставить Киеву счет и ряд условий за оказанную помощь
Смерть гиганта: закрывается крупнейшее месторождение газа в Европе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Матыцин заявил, что отмена решения о допуске россиян бьет по доверию к УЕФА
Шевченко поддержал решение УЕФА о недопуске юниорских сборных России к международным турнирам
Чанов прокомментировал решение УЕФА отменить допуск юношеской сборной на международные турниры
В РФС сообщили о сохранении отношений с УЕФА
Роднина отметила ряд проблем в развитии массового школьного спорта в России
Федерация бобслея России выплатила ежегодный взнос в международную федерацию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий считает, что мотивация у российских игроков будет выше в матче с камерунцами