Зарема предлагала Дюкову назначить Тедеско в сборную России: «Теперь с Карпиным не могут обыграть всякие страны»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова рассказала «СЭ» об общении с президентом РФС Александром Дюковым насчет возможного назначения бывшего главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на аналогичный пост в сборной России.

«Я предлагала Александру Дюкову рассмотреть Тедеско вместо Черчесова тренером сборной. Он, конечно, был против. Теперь с Карпиным не могут обыграть всякие страны, а у Тедеско первая игра со сборной Бельгии и уверенная победа 3:0», — сказала Салихова «СЭ».

Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года по июнь 2021 года.

8 февраля 37-летний специалист стал главным тренером сборной Бельгии. В пятницу, 24 марта бельгийцы в первом матче под руководством Тедеско обыграли Швецию (3:0) в первом туре отборочного турнира Евро-2024.