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Сборная России

Сегодня, 12:02

Экс-тренер Ирака: «Хотелось бы, чтобы Карпин добавил сборной России что-то из испанского футбола»

Петрович хотел бы, чтобы Карпин добавил сборной России что-то из испанского футбола
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер сборной Ирака и «Анжи» Желько Петрович заявил, что сейчас идеальный момент для того, чтобы показать миру — сборная России вернулась.

«У Карпина есть все, чтобы быть сильным специалистом. Он уже заработал много денег, ни от кого не зависит. Он был реально большим игроком, стал хорошим тренером. Но откровенно говоря, мне бы хотелось, чтобы он добавил сборной России что-то из испанского футбола, который он прекрасно знает. Может, у него не получается, потому что игроки расстроены из-за отстранения от европейских турниров. Но на самом деле сейчас идеальный момент показать всему мировому футбольному сообществу — Россия вернулась, мы хороши, посмотрите, как мы играем. Сборная России десятилетиями была хороша. Да, иногда команда пропускала чемпионаты мира, но я отлично помню времена, когда играли Карпин, Мостовой, Никифоров. Тут все зависит только от тренера. Он должен понять, все ли счастливы выступать за сборную, все ли испытывают гордость. Если есть те, кто не очень-то и хочет, существует множество футболистов для которых это будет честью», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

Матч Россия — Ирак пройдет 26 марта. Начало — в 18:00 по мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-trener-iraka-hotelos-by-chtoby-karpin-dobavil-sbornoj-rossii-chto-to-iz-ispanskogo-futbola/
Валерий Карпин
Футбол
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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