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Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков уже около месяца залечивает травму — 25-летний россиянин сломал руку в матче с «Химками» и с тех пор не появлялся на поле. За это время Глушенков успел дать интервью журналисту Нобелю Арустамяну, где сделал несколько резких заявлений. В частности, Максим много рассуждал о сборной России.
«Мотивируют ли матчи с Вьетнамом? Нет. Мне лучше с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой потренироваться. Более интересно будет... Я точно так же отношусь и к товарищеским играм в клубе. Зачем напрягаться? Можно получить травму, еще что-то, правильно? А потом ты в официальных матчах будешь курить на трибуне.
Когда между собой топ-клубы играют товарищеские игры... Тоже как будто бы странно, нет? Зарубаться — никто не будет зарубаться. Это, по сути, никому не надо... Как рука? Нормально, работаем по плану... Видишь, меня Боженька оберегает от ненужных поездок во Вьетнам», — заявил Глушенков.
Высказывания Глушенкова получились резкими, поэтому многим они не понравились. Одним из первых высказался депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
«Провокационные слова, но это слова точно не гражданина Российской Федерации, — приводит слова Свищева «РБ Спорт». — Да, команда Вьетнама, наверное, далеко не самая сильная. Но он должен понимать, в какое время живет, в какое время играет, что живет в нашей стране, где десятки миллионов граждан любят футбол и болеют за национальную команду. Считаю, что РФС не может промолчать. Есть комиссия по этике. Это высказывания провокационные, это высказывания, может, даже иноагента».
Российский тренер Игорь Колыванов тоже не в восторге: «Не знаю, что его сподвигло к таким фразам. Сборная есть сборная. Каждый футболист с детства мечтает попасть в национальную команду. Может, у Глушенкова какие-то личные непонимания с Валерием Карпиным. Глушенков — взрослый человек, уже 25 лет, должен понимать, прежде чем делать такие заявления. Может, ему что-то не по душе, раз такое сказал», — цитирует Колыванова Legalbet.
Но не все осудили Глушенкова. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что все высказывания футболиста — от обиды.
«Просто у парня есть объективная обида на ситуацию, что его не могут вызвать. И он пытается настроить себя как в басне «Лиса и виноград»: зеленый еще, и матч недостаточно хороший.
Давайте простим человека, который очень переживает из-за того, что не может защитить честь любимой страны из-за сломанной руки. Я уверен, что, когда рука починится, срастется, восстановится, он будет играть и с Вьетнамом, и с любой другой страной только для того, чтобы показать превосходство и красоту нашего футбола», — заявил Милонов «РБ Спорт».
А заслуженный артист России Валерий Баринов и вовсе не услышал в словах Глушенкова ничего такого. «Ничего страшного, что Глушенков так выразился. Он сказал правду. Все понимают это. Надо было спрашивать, почему Глушенков в сборную не может попасть. Посмотрим, в какой форме Максим вернется на поле», — цитирует Баринова «РБ Спорт».
Максим Глушенков — лучший ассистент прошлого сезона и первый бомбардир текущего чемпионата. Но ему очень не везет со сборной России — к 25 годам у него всего два матча за национальную команду.
Не секрет, что у Глушенкова тяжелые отношения с главным тренером сборной Валерием Карпиным — по слухам, футболист якобы плохо выполнял указания тренера, выражал недовольство на сборах и отказывался выходить на замену.
«Глушенков не вызван, потому что есть другие футболисты. Он пока не устраивает. Ему нужно прибавлять. В чем? Во всем. В клубе у него статистика, но, помимо этого, надо делать еще много вещей. Например, много бегать», — говорил Карпин в марте после того, как не вызвал Глушенкова.
«Карпин имеет в виду работу без мяча? Ну да. Без мяча, ну что значит? Я должен пробегать по 20 километров за игру? Я могу выйти, два забить — и мы выиграем. И пробежать там 3 километра. Ну не вызвали в сборную и не вызвали. Что в этом такого? Это мнение Карпина, его решение. Спокойно к этому отношусь, и к словам тренера тоже», — отвечал Глушенков.
В расширенный список сборной перед поездкой во Вьетнам футболист все же вошел. Но в итоговый не попал из-за сломанной руки.
Глушенков дебютировал за сборную России в 2022 году. На счету 25-летнего футболиста два матча за национальную команду — он сыграл в товарищеских встречах с Киргизией в 2022-м и с Катаром в 2023-м. В августе футболист заявлял, что готов приезжать в сборную России в случае вызова, это же подтвердил в интервью Нобелю Арустамяну.