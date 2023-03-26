У Пиняева первый гол за сборную! Пока он оправдывает надежды

Собирает достижения по графику.

Сборная России в завершении международной паузы встретилась с командой Ирака в Санкт-Петербурге. От встречи ждали многого — уж очень давно футболисты Карпина не побеждали, — и первая домашняя игра в 2023 году представлялась возможностью исправиться. Сборная не подвела и, несмотря на нервозность в первом тайме, во втором все решила спокойно. А одну из главных ролей в победе со счетом 2:0 сыграл Сергей Пиняев — теперь официально самый молодой автор гола за сборную России.

С появлением Пиняева в публичном поле всегда было ощущение (а иногда даже и опасение), что игрока перегревают. Стажировки в «Манчестер Юнайтед», миллионные выпуски с популярными блогерами, пристальное наблюдение — казалось, что на каком-то этапе игрок либо остановится в развитии (что для футбола ситуация рядовая), либо не справится с давлением.

Однако Сергей пока не подводил. Просто посмотрим на список достижений:

Вингер забил первый гол во втором дивизионе в 15 лет и 9 месяцев. Стал самым молодым игроком в истории первого дивизиона в 16 лет. Оформил дубль в Кубке России в 16 лет и 10 месяцев. Раньше всех забил пять мячей в РПЛ. В 18 лет стал самым молодым дебютантом в истории сборной России.



Везде самый молодой и самый первый. С дебютным голом в РПЛ немного не повезло: Пиняев опоздал на месяц и не обогнал Джано Ананидзе вместе с Александром Салугиным. Но все равно Сергей занял третью строчку, обогнав, например, Кокорина и Миранчука. Неплохая компания?

Теперь вот у Пиняева первый гол за сборную — и снова рекорд. Сергей забил мяч Ираку в 18 лет и 4 месяца и обогнал предыдущего рекордсмена Дмитрия Сычева на два месяца. Учитывая, что карьера у последнего получилась как минимум неплохая, можем ли мы ожидать такую же у Пиняева? Будем надеяться, что да — пока Сергей медленно, но уверенно «обрастает мясом».