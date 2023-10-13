«Был в Сибири: утеплялся и пил водку. Россия и Бразилия — братья!» С кем играть сборной в условиях отстранения?

Наша молодежка уже в Бразилии, где проведет товарищеские матчи с академиями местных топ-клубов.

Деванир Кавалканте де Лима — посол Муниципального форума БРИКС в Бразилии и ответственный за международные отношения в парламенте города Гуарульюс. Именно он выступал организатором матчей между академиями «СКА Бразил», «Палмейрас», «Сантос», «Ред Булл Брагантино» и молодежной сборной России, которые дают дорогу нашим талантам в международный футбол.

В интервью «СЭ» функционер рассказал, насколько тяжело было привезти молодежную сборную России в Бразилию, где и с кем в феврале сыграет «Зенит» в рамках товарищеского турнира, а также о роли БРИКС в мировом футболе.

В феврале «Зенит» будет участвовать в турнире в Катаре

- В эту паузу на матчи сборных в Бразилии проходит турнир с участием молодежной сборной России. Как вам удалось его организовать?

— Сейчас это сделать намного проще, чем раньше. Бразильские команды уже приезжали в Россию — и их очень тепло приняли! После поездки они полностью поменяли мнение о текущей ситуации в стране и не только. Потому что в бразильских СМИ говорили об обратном. И люди, которые работали в клубах, не видели реальной картины.

— Возможно ли провести турнир с бразильскими командами в России?

— Это не проблема. Единственная сложность — календарь бразильских клубов. Сложно подстроить его под такой турнир. Однако бразильцы с радостью поедут играть в Россию. Кстати, сейчас я пытаюсь организовать турнир в Катаре, где будет участвовать «Зенит». Но это тоже очень сложно как раз из-за календаря.

— Когда пройдет этот турнир?

— С 1 по 10 февраля. Это уже утверждено.

— Как проходили переговоры с «Зенитом»?

— Дело в том, что организация лежала на ассоциации футбола Катара. Я взаимодействую лишь с бразильскими командами. Все остальные клубы со всего мира были в их ведении.

Но сейчас я на связи со всеми клубами из высшего бразильского дивизиона. Стараюсь привлечь к турниру в Катаре как можно больше участников.

— Вы непосредственно связаны с БРИКС. Какие мероприятия будут организованы под их эгидой?

— В начале года будет женский турнир в Бразилии, потом пляжный турнир. Плюс еще будет конференция БРИКС в Рио-Де-Жанейро.

— А что с профессиональным мужским футболом?

— Сначала нам нужно провести турнир в Катаре. Мы сконцентрированы на нем.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Матч между сборн ыми России и Бразилии реален!

— Что вы думаете об отстранении российских команд от международных турниров?

— Для Бразилии играть с Россией — хороший шаг. У вас другая футбольная школа плюс грамотный менеджмент. Ваш футбол на другом уровне по сравнению с Бразилией.

— А какое мнение у бразильской федерации насчет игр с Россией?

— Напрямую я не разговаривал об этом ни с кем из федерации. Но я точно знаю, что негативно они не настроены. Наоборот, считают, что это хорошая опция.

— Были слухи о возможном матче сборных Бразилии и России — насколько это сейчас возможно?

— Сразу скажу, что это действительно реально, но не на сто процентов! Но к этому надо идти шаг за шагом. Возможно, в будущем это станет более вероятным.

— Бывали ли вы в России?

— Я был в составе делегации во время недавнего турнира в России. И, знаете, мне очень понравилось. Я полюбил российскую историю. Через две недели приеду к вам снова!

— У нас уже выпадет снег.

— Я уже был в Сибири — мне ничего не страшно! Это незабываемый опыт. Но очень холодно.

— Как вы готовились к поездке?

— Утеплялся: надел несколько слоев одежды и пил водку, ха-ха!

— Знаете ли что-то об уровне РПЛ?

— Знаю только кое-что о «Зените», а также о ЦСКА — у меня там есть друг, Мойзес.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит » Сан-Паулу будет правильнее, чем «Зенит » Рио-де-Жанейро!

- В России шутили: из-за количества легионеров из Бразилии «Зенит» пора переименовать в «Зенит» Рио-де-Жанейро.

— Слышал об этом, но большинство игроков родом не из Рио-де-Жанейро, а из Сан-Паулу. Так что «Зенит» Сан-Паулу будет правильнее!

- Вы знакомы с кем-то из игроков?

— С Ренаном, Клаудиньо. Они играли на одном из Кубков БРИКС.

— Что вы думаете о получении бразильцами паспортов РФ? Как, например, сделал Клаудиньо.

— Для нас это нормально.

— Но почему бразильцы едут именно в Россию?

— Футбол в России сильно эволюционировал, а люди — очень приветливые. Это даже не мое мнение — слышу подобное от многих футболистов. Плюс большую роль играет инфраструктура.

— Даже в Сибири?

— Да, там все в порядке! Отличная логистика, много машин. Но слишком много снега. (Улыбается.)

— Лучшее воспоминание от поездки в Россию?

- Запомнилась Москва, Красная площадь. И Санкт-Петербург — узнал там много о Второй мировой войне.

— Когда российские команды приедут в Бразилию? Возможно ли это?

— Конечно! Сейчас мы начали работать с «Зенитом», который стал первым российским клубом в этом плане. Потом подтянулась сборная до 19 лет. На очереди другие российские команды. Будем с нетерпением ждать этого.

— Что об этом сотрудничестве думают другие страны БРИКС?

— Есть 16 стран, которые хотят участвовать в следующем Кубке БРИКС. Он будет проводиться во второй половине 2024 года. Дата пока не утверждена, равно как и состав участников. Скорее всего, это будет турнир среди команд до 15 лет.

- Какую роль сыграл в развитии отношений БРИКС президент России Владимир Путин?

— Путин — прекрасный лидер, который вносит большой вклад. Это здорово для всех стран, которые входят в данное объединение. Мы следим за ситуацией благодаря СМИ — они иногда публикуют новости, выступления Путина, которые касаются БРИКС.

- Возможно ли участие в турнирах европейских стран?

— Пока что нет, но в будущем планируем пригласить некоторые сборные.

— Какие, если не секрет?

— Точно не знаю, но буду звонить и узнавать, смогут ли они приехать. Это футбол, а не политика, поэтому мы будем рады всем!

— Что вы думаете о ситуации с запретом УЕФА участвовать сборным России до 17 лет в международных турнирах?

— То, что сделали по отношению к России, не очень хорошо... Надеюсь, что скоро россияне до 17 лет смогут играть на международной арене.

— Кажется, что в таких условиях Бразилия и Россия уже братья — как с сербами.

— Да! Когда одна дверь закрывается, другая открывается.