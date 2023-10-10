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Сегодня, 21:30

Вратарь, забивавший головой в ЛЧ, грубо отказался от сборной России? Агент все объяснил

Вратарь «Лацио» Проведель отказался от приглашения в сборную России
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Иван Проведель.
Фото Global Look Press
Фото AFP
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Когда-то голкипер «Лацио» обещал подумать о нашей национальной команде.

Во вторник пришла довольно странная новость — вратарь «Лацио» Иван Проведель отказал сборной России. Как так вышло?

Русско-итальянский голкипер

У 29-летнего Ивана Проведеля, родившегося в Италии и выступающего за «Лацио», есть российские корни — его мать родом из нашей страны. Внимание к себе голкипер привлек год назад, когда его, выступавшего в основном за малоизвестные итальянские клубы, подписал римский гранд.

Еще больше разговоров об Иване пошло после сентябрьского матча в Лиге чемпионов — играя против «Атлетико», Проведель на последних минутах прибежал в штрафную и забил спасительный мяч — «Лацио» благодаря этому вырвал ничью (1:1).

Игроки &laquo;Лацио&raquo; подняли вратаря Ивана Проведеля после матча с &laquo;Атлетико&raquo;. Вратарь «Лацио» с русскими корнями — главный герой дня в ЛЧ. Забил уже второй гол головой за три года

Голкипер немного выступал за молодежную сборную Италии, в 2022 году получал вызов в основную команду на матчи Лиги наций против Англии и Венгрии, хотя на поле не вышел. И все же в сборной России отважились на авантюру.

Фото AFP

Кафанов получил резкий отказ. Агент оказался еще жестче

Учитывая русские корни вратаря, попытка заманить его в российскую сборную была ожидаемой. Об эксперименте рассказал тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов в Новогорске: «Мы следим за успехами Вани. Знаем, что он даже забил гол. К сожалению, Ваня отказался с нами общаться. Я попросил РФС меня с ним связать. Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России. Он мог бы быть вызван на этот сбор, я поэтому и искал его».

А вот мнение агента вратаря Джованни Рава в интервью «СЭ»: «Это неправда! Проведель не может играть за Россию, так же как не может играть за Францию, Бразилию или Португалию, потому что у него нет гражданства этих стран. У него есть только итальянское гражданство! Он может играть только за Италию! Как вы думаете, может ли тренер связаться с Криштиану Роналду? Нет, потому что он португалец. Может ли тренер связаться с Месси? Нет, потому что он аргентинец. Может быть, Кафанов не знает, что Иван не может играть за другие страны, кроме Италии. Может быть, вы сможете ему это объяснить».

Отказ Проведеля для «СЭ» также прокомментировали в «Лацио»: «Возможно, Кафанов имел в виду его вызов в сборную Италии, ведь он не смог поехать туда из-за проблем со здоровьем. Но он был вызван в сборную Италии и представляет цвета этой национальной команды».

Фото Reuters

Странная реакция

То, как Иван мотивировал отказ Кафанову (нежелание общаться ни с кем из нашей страны) — это странно, ведь еще в 2022 году он в интервью был куда более благосклонен к России. Например, рассыпался в комплиментах Акинфееву (называл русским Буффоном и своим кумиром), заявлял, что согласен на переход в РПЛ и даже обещал выучить с сыном русский язык (сам вратарь его знает).

Более того, Проведель говорил, что болеет за сборные России и Италии одинаково, а про вызов в команду нашей страны говорил так: «Нет. Я даже никогда и не думал об этом! Если в один день случится так, что мне позвонят из сборной России, то однозначно подумаю над предложением. Получить такой вызов — это честь».

Теперь Проведель получил возможность обсудить приглашение, но не стал этого делать. С точки зрения этики сделал это некрасиво, но фактически говорить о сборной России для вратаря сейчас бессмысленно. 6 октября сборная Италии опубликовала заявку команды на матчи квалификации Евро-2024 с командами Мальты и Англии. Проведель оказался в списке вместе с Доннаруммой («ПСЖ»), Меретом («Наполи») и Викарио («Тоттенхэм»). Конечно, ему сейчас не до национальной команды, лишенной официальных турниров. Пусть даже Иван и получил вчера травму, так что вынужден пропустить сбор.

В состав же сборной России на товарищеские матчи с Камеруном и Кенией входят три вратаря: Илья Лантратов («Локомотив»), Илья Помазун («Урал») и Матвей Сафонов («Краснодар»).

Футбол
Сборная России по футболу
ФК Лацио
Виталий Кафанов
Иван Проведель
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