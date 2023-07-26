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Саудовская Аравия

Сегодня, 21:59

Малком подписал контракт с «Аль-Хилялем» до 2027 года

Ана Горшкова
Корреспондент
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Аль-Хиляль» подписал с нападающим «Зенита» Малкомом контракт до 2027 года, сообщает пресс-служба саудовского клуба.

«Аль-Хиляль» завершил подписание Малкома, который переходит из российской команды «Зенит», — говорится в заявлении клуба.

Ранее «Аль-Хиляль» объявил, что Малком будет играть за команду под 77-м номером. Также сообщалось, что клуб заплатит «Зениту» за форварда 60 миллионов евро.

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 года. Контракт с клубом из Санкт-Петербурга действовал до конца июня 2027 года. Всего на счету Малкома 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

В феврале 2023 года 26-летний бразилец получил российское гражданство.

Малком Филипе (Малком)
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
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