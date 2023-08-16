Не критикуйте Неймара за переход в Саудовскую Аравию. Это в его стиле

Европейский футбол без него станет скучнее.

Большая карьера Неймара завершилась внезапно, но в целом — ожидаемо. Уже несколько лет как все в курсе, что шансов выиграть «Золотой мяч» у Нея практически не осталось. Вечеринки, карнавалы, покерные турниры и новые татуировки — то, что в последние сезоны увлекало одного из талантливейших бразильцев в истории больше, чем возможность что-либо кому-то доказать на поле.

Конечно, Неймар не забивал на футбол полностью. Когда был здоров, в одиночку мог дотащить «ПСЖ» до финала Лиги чемпионов. Да и вообще за время выступления в лиге 1 никто в среднем за игру не забивал и не ассистировал чаще. Даже Мбаппе! 18 голов и 17 результативных передач за 29 игр прошлого сезона — явно не показатели человека, для которого футбол больше не представляет интереса. Для контраста можно изучить статистику гольфиста Бэйла в последние годы его карьеры... Понятно, что чемпионат Франции для Неймара превратился в лесополосу, где местные дровосеки могли ответить на его скилы разве что нанесением жесткой травмы, но все же в Лиге чемпионов бразилец демонстрировал, что он по-прежнему одна из культовых звезд этой игры.

Фото ФК «Аль-Хиляль», Reuters

Уехать в Саудовскую Аравию в 31 год, когда еще способен в одиночку убирать лучших защитников, — такой поступок заслуживает порицания со стороны идеалистов, которые рассуждают о любви к игре, страсти, альтруизме и других возвышенных вещах. Сейчас самое время поругать Неймара за его инфантилизм. За то, что променял карьеру в «Барсе» на парижские миллионы. За то, что и близко не реализовал божественный дар. За то, что не посвящал мыслям об игре все свободное время. За чрезмерно ранний отход от больших дел, в конце концов. Но стоит ли оно того?

Чтобы уследить логику в стиле жизни Неймара, достаточно понять феномен его дикой популярности в Бразилии. Ней, в отличие от Месси, не выиграл для своей страны большой турнир — 0 финалов чемпионата мира, 0 побед в Кубке Америки. Из триумфов — золото на Олимпиаде и в Кубке конфедераций. Кисло. Но на родине Неймара все равно обожают. Почему? Потому что он — плоть от плоти бразильская «десятка», футбольная звезда, олицетворение joga bonito со всеми вытекающими. Да, Неймар — инфант, но вместе с тем свободный творец. Да, он симулянт и выпендрежник, но это побочка его умения превращать банальный эпизод игры в хайлайт, который разлетится по всему миру. Да, он не выиграл титул для страны и не завоевал награду лучшего игрока мира, но зато всегда оставался верен своему стилю и даже после ударов по ногам и желтых карточек от судей (в основном — за неуважение к соперникам) продолжал перекидывать мяч через оппонентов пятками. Неймар — это не про титулы, тактику и другие котирующиеся сейчас вещи. Неймар — это про философию жизни, где все вокруг — игра, в которой ты должен действовать красиво.

Все это ребячество слабо вписывается в концепты современного футбола, где классические «десятки» вымерли от метеоритного дождя из полезных прессинг-машин. Юрген Клопп как-то сказал: «Ни один плеймейкер на планете не хорош так, как командный контрпрессинг». Эта фраза — эпитафия старому футболу, принадлежавшему творцам, а не тренерам и вычислительным мощностям. Неймару делать в новом футболе оказалось нечего.

Фото ФК «Аль-Хиляль», Reuters

Достаточно взглянуть на топ-20 претендентов на «Золотой мяч» 2023 года, чтобы сделать соответствующий вывод. Здесь из игроков, кого можно причислить к «десяткам», сверкает лишь уникум Месси. Де Брейне, Мбаппе, Бернарду, Хвича, Гризманн — все это тоже творцы, но подчиненные командным правилам и ограниченные в возможности творить. Каждый из них способен на сиюминутную магию, но создавать волшебство с мячом в ногах на постоянной основе — такого от современных звезд попросту не требуется.

Неймар и Месси были, пожалуй, главными большими волшебниками европейского футбола. Отблеском футболистов прошлого, которые ломали игровую логику масштабом своего таланта. Оба еще вполне могли бы претендовать на самые престижные титулы планеты и выбивать двузначные числа в столбцах «голы» и «ассисты», но это уже не важно. Они ушли, оставив нас наедине с эпохой футбольной роботизации.