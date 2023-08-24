Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 03:10

Анчелотти: «Нет нового тренера, похожего на меня»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, какие тренеры ему нравятся.

«Нет нового тренера, похожего на меня. Мне нравятся те, кто делает ставку на футбол, как Гвардиола, Де Зерби или Артета, а также те, кто способен мотивировать игроков, как Бордалас, с которым у нас хорошие отношения. Мне нравится, как он мотивирует команду. Мне все еще приносит удовольствие футбол, мне нравится каждый день работать с игроками и находить новые решения для команды. У меня та же страсть как и в первые годы карьеры», — цитирует TyC Sport Анчелотти.

После двух туров «Реал» с 6 очками диет на первом месте в турнирной таблие ла лиги.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
2
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 2 2 0 0 5-1 6
2
 Р. Вальекано 2 2 0 0 4-0 6
3
 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
4
 Атлетико 2 1 1 0 3-1 4
5
 Бетис 2 1 1 0 2-1 4
6
 Жирона 2 1 1 0 4-1 4
7
 Барселона 2 1 1 0 2-0 4
8
 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
9
 Кадис 2 1 0 1 1-2 3
10
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
11
 Алавес 2 1 0 1 4-4 3
12
 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
13
 Р. Сосьедад 2 0 2 0 2-2 2
14
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 1-2 1
15
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
16
 Сельта 2 0 1 1 1-3 1
17
 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
18
 Севилья 2 0 0 2 4-6 0
19
 Альмерия 2 0 0 2 1-5 0
20
 Гранада 2 0 0 2 1-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.08 20:30
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
 - : -
25.08 22:30
Сельта – Реал
 - : -
26.08 18:30
Кадис – Альмерия
 - : -
26.08 20:30
Гранада – Мальорка
 - : -
26.08 22:30
Севилья – Жирона
 - : -
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 - : -
27.08 20:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
27.08 22:30
Атлетик – Бетис
 - : -
28.08 20:30
Хетафе – Алавес
 - : -
28.08 22:30
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анчелотти рассказал, будет ли «Реал» подписывать форварда на замену Бензема