Анчелотти: «Нет нового тренера, похожего на меня»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, какие тренеры ему нравятся.

«Нет нового тренера, похожего на меня. Мне нравятся те, кто делает ставку на футбол, как Гвардиола, Де Зерби или Артета, а также те, кто способен мотивировать игроков, как Бордалас, с которым у нас хорошие отношения. Мне нравится, как он мотивирует команду. Мне все еще приносит удовольствие футбол, мне нравится каждый день работать с игроками и находить новые решения для команды. У меня та же страсть как и в первые годы карьеры», — цитирует TyC Sport Анчелотти.

После двух туров «Реал» с 6 очками диет на первом месте в турнирной таблие ла лиги.