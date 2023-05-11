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Испания

Сегодня, 16:51

«Барселона» опровергла информацию о штрафе в 15,7 миллиона евро за нарушения в выплатах игрокам

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» опровергла информацию о том, что налоговая служба Испании оштрафовала клуб на 15,7 миллиона евро за нарушения в выплатах игрокам.

«Барселона» опровергает сообщение, опубликованное в четверг, 11 мая 2023 года. В частности, «Барселона» делает следующие замечания и исправления в отношении опубликованной статьи. Клуб был проверен за 2015-2016-й и 2017-2018-й финансовые годы, проверка завершилась в июле 2021 года. Налоговое управление не налагало санкций в отношении каких-либо предполагаемых нарушений.

Санкции, о которых говорится в статье и которые были обжалованы в Центральном административном финансовом суде, касались другого вопроса, а именно налога на выплаты агентам игроков. Клуб требует исправления указанной информации», — говорится в заявлении «Барселоны».

Ранее сообщалось, что каталонский клуб оштрафовали на 15,7 миллиона евро за нарушения в выплатах игрокам. Нарушения связаны с тем, что каталонцы не раскрыли цену предоставления футболистам автомобилей Audi в аренду и не предоставили стоимость чартерных рейсов.

Источник: ФК Барселоны
Футбол
ФК Барселона
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Marca: «Барселона» оштрафована на 15,7 миллиона евро за нарушения в выплатах игрокам