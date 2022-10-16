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Директор «Реала»: «Думаю, футбольный мир единодушен в том, что Бензема заслуживает «Золотой мяч»

Директор «Реала» заявил, что футбольный мир единодушен в том, что Бензема заслуживает «Золотой мяч»
Анна Горшкова
Корреспондент

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо поделился мнением о победе над «Барселоной» (3:1) в матче 9-го тура ла лиги.

«Очень рад за мадридистов, за игроков, за всех. Матч обещал быть сложным, соперник очень опасный. Они очень хорошо прессингуют, мы понимали, что если преодолеем это давление, то у нас будут шансы. Соперник способен долго контролировать мяч, но мы закрывали им пространство, и отвечали на контратаках. Это был отличный матч», — приводит слова Бутрагеньо As.

Также директор «Реала» завил, что Бензема заслуживает «Золотой мяч».

«Я думаю, что футбольный мир единодушен в том, что Карим Бензема заслуживает «Золотой мяч», — сказал Бутрагеньо.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в понедельник, 17 октября, в Париже.

В августе Бензема вошел в список номинантов на «Золотой мяч» — 2022. 34-летний француз в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров.

Источник: https://as.com/futbol/real-madrid-barcelona-en-directo-ultima-hora-del-clasico-de-liga-hoy-en-vivo-n/
Карим Бензема
Эмилио Бутрагеньо
ФК Реал
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