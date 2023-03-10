Журналист ESPN Эдуль: Месси хочет вернуться в «Барселону», но руководство клуба бездействует

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не против вернуться в «Барселону», сообщает журналист ESPN Эстебан Эдуль.

По его данным, решение аргентинца продлить контракт с парижанами является маловероятным по семейным и спортивным причинам. Месси хотел бы вернуться в «Барселону», но руководство клуба не предпринимало никаких действий ради возвращения игрока.

8 марта французский клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Баварии» по сумме двух матчей (0:1, 0:2).

35-летний Месси в текущем сезоне сыграл за «ПСЖ» 30 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач.