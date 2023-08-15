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Испания

Сегодня, 09:30

Газзаев: «В Испании никто вальяжности Захаряну не простит»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил победу «Динамо» над «Балтикой» и дал совет Арсену Захаряну, который в ближайшее время должен перейти в «Реал Сосьедад».

— «Динамо» победило «Балтику» на классе. Сказался более высокий уровень индивидуального мастерства бело-голубых. Калининградцы старались, в первом тайме выглядели весьма прилично, но на все 90 минут команду Игнашевича все-таки не хватило. Все же в футболе решают эпизоды. Вспомните, как во втором тайме ошибся Сазонов, когда неаккуратно скинул мяч назад Шунину. В итоге Мусаев имел великолепную возможность сравнять счет. Но промедлил, сделал несколько лишних движений. Надо было сразу, в касание перекидывать голкипера! Вот тут как раз и не хватило исполнительского мастерства. Затянул...

Проблемы «Динамо» в обороне никуда не делись. Восемь пропущенных голов за четыре тура — многовато. Сейчас лидер таблицы — «Краснодар», который пропустил лишь один мяч.

Зато в атаке команда Лички добавляет. Грулев, Нгамале, Тюкавин, Смолов смотрелись солидно. Но не забывайте, что это все было на фоне «Балтики». Впереди дерби с ЦСКА.

Арсен Захарян. «Хвича — ориентир для Захаряна. «Локо» — беспомощный, а Литвинов — не защитник!» Газзаев — о топ-событиях тура

Конечно, Захарян — потеря для «Динамо». Да, в последнее время он уже играл не так ярко, как в позапрошлом сезоне. Однако его качества видны невооруженным глазом. Мог взорваться. Решить эпизод. Теперь будем наблюдать за ним в чемпионате Испании.

Это большой вызов для него. Я уже как-то давал через ваше издание совет и ему, и другим талантливым нашим игрокам. Арсену надо 24 часа в сутки думать о футболе! В 20 лет попасть в один из сильнейших европейских чемпионатов — уже хорошо. Но этот шанс можно быстро разбазарить. Парню нужно понять, что никто ему вальяжности там не простит. В каждом матче, на каждой тренировке надо выкладываться на 100-150 процентов. Ориентиром для него должен стать Хвича Кварацхелия. У него же получилось в «Наполи». Теперь очередь за Захаряном.

Конечно, сначала надо закрепиться в «Реал Сосъедад», показывать там стабильную, хорошую игру, а вот в будущем уже нацеливаться на попадание в мадридский «Реал» или в «Барселону». А как без этого? Только так! Только амбиции, профессионализм, пахота могут обеспечить ему европейский успех. Для этого у него есть все качества: высокая скорость, техническая оснащенность, функциональные возможности.

Арсен Захарян. Захарян урвал роскошный вариант в Европе. С Лигой чемпионов, игрой в атаку и чемпионатом мечты

Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Валерий Газзаев
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