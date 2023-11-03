Хави заявил, что понимает гнев Гюндогана после поражения от «Реала»: «Его культура отличается от нашей»

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на эмоциональную речь хавбека Илкая Гюндогана после поражения от «Реала» (1:2) в чемпионате Испании.

«Мы за совершенство. Мы не считаем слова Гюндо противоречивыми. Мы согласны с его мнением. Мы проиграли класико из-за собственных ошибок. В раздевалке не возникло споров. Он выразил гнев, который был у всех нас внутри. Его культура отличается от нашей.

Если вы посмотрите на поражение «Баварии» на днях, Мюллер выступил с критикой. В раздевалке это не вызвал никаких споров», — приводит слова Хави Barca Universal.

Гюндоган объяснил игрокам «Барсы» свои слова после поражения от «Реала»