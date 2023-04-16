Кроос сообщил руководству «Реала», что готов продлить контракт на год

Сегодня, 11:06
Полузащитник «Реала» Тони Кроос готов продлить контракт с мадридским клубом на год, сообщает Marca.
Ранее сообщалось, что немецкому хавбеку был предложен контракт, но он взял время на раздумье.
По информации издания, полузащитник уже сообщил руководству «Реала», что у него есть возможность и желание продолжать карьеру.
Кроос выступает за мадридский клуб с лета 2014 года.
В текущем сезоне 33-летний хавбек сыграл за «Реал» 40 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач.