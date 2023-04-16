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Испания

Сегодня, 11:06

Кроос сообщил руководству «Реала», что готов продлить контракт на год

Виталий Косик
Корреспондент
Тони Кроос.
Фото Reuters
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос готов продлить контракт с мадридским клубом на год, сообщает Marca.

Ранее сообщалось, что немецкому хавбеку был предложен контракт, но он взял время на раздумье.

По информации издания, полузащитник уже сообщил руководству «Реала», что у него есть возможность и желание продолжать карьеру.

Кроос выступает за мадридский клуб с лета 2014 года.

В текущем сезоне 33-летний хавбек сыграл за «Реал» 40 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Тони Кроос
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