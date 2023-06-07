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Испания

7 июня, 23:20

Месси о «Барсе»: «Моя рана кровоточит, потому что я не смог попрощаться, как это сделали Иньеста, Хави и Бускетс»

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Нападающий Лионель Месси заявил, что до сих пор жалеет, что не смог должным образом попрощаться с болельщиками «Барселоны».

Ранее аргентинец объявил о том, что переходит в «Интер Майами».

«Кровоточит ли моя рана после ухода из «Барсы»? Немного да, немного да. Из-за того, что я не смог попрощаться со всеми так, как хотел. Как я думаю, я того заслуживал. Как игроки, которых я называл [Хави, Иньеста, Бускетс и Альба] также заслужили и сделали это.

[Вокруг моей персоны] был омерзительное жужжание. Я был словно плохой парень из фильма и мне это не очень нравилось, потому что это было неправдой. Вот почему, я хотел по-настоящему попрощаться со всеми, с кем мы жили, наслаждались и страдали так много. Они окружали меня столько лет и я хотел с ними попрощаться, как чувствую этого», — сказал Месси в интервью Mundo Deportivo.

В интервью Месси также рассказал, что не обсуждал с «Барселоной» детали контракта.

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. Он выступал за парижан с лета 2021 года. В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

Андрес Иньеста
Лионель Месси
Серхио Бускетс
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Интер Майами
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