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Испания

Сегодня, 13:26

Орлов считает, что только Анчелотти может реанимировать карьеру Роналду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, закрыт ли спор о том, кто лучше — Лионель Месси или Криштиану Роналду.

«Подождите еще, не торопитесь. Роналду еще не закончил карьеру. Сейчас только Анчелотти может реанимировать Роналду. Для этого Криштиану надо идти в «Реал». Тренер должен выстраивать игру под таких игроков. Это нормально и органично. Потенциал у Роналду еще есть. Я прочитал недавние высказывания Анчелотти, он сказал, что Роналду еще в порядке. Это какой-то знак», — приводит слова Орлова Sport24.

По ходу ЧМ-2022 «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду. После возвращения из Катара португалец поддерживал форму на базе «Реала».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-22-orlov-tolko-anchelotti-mozhet-reanimirovat-ronaldu-potentsial-u-krishtianu-yeshche-yest
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
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