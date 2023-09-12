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Испания

Сегодня, 15:38

«Реал Сосьедад» показал, как Захарян прокинул мяч между ног одноклубнику на тренировке

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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«Реал Сосьедад» опубликовал видео с тренировки с участием полузащитника Арсена Захаряна.

В ролике 20-летний россиянин сначала отдал красивый пас пяткой, а затем прокинул мяч между ног одному из своих одноклубников.

Захарян вернулся к тренировкам в общей группе команды в понедельник, 11 сентября. До этого он пропустил несколько дней из-за болезни. Россиянин перешел в испанскую команду из московского «Динамо» 19 августа. Он принял участие в двух матчах нового клуба и не отличился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» проведет следующую игру 17 сентября против мадридского «Реала». Начало матча 5-го тура чемпионата Испании — в 22.00 (мск).

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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