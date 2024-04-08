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Испания

Сегодня, 13:10

Родриго останется в «Реале», несмотря на возможный переход Мбаппе

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Вингер «Реала» Родриго останется в клубе, несмотря на возможный переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Marca.

По информации источника, бразилец ясно дал понять, что хочет дальше выступать за «королевский» клуб и не боится конкуренции.

Ранее сообщалось, что Мбаппе по окончании сезона-2023/24 покинет «ПСЖ» и перейдет в «Реал».

В текущем сезоне 23-летний Родриго сыграл 42 матча, в которых забил 15 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 100 миллионов евро. Контракт игрока с мадридцами рассчитан до конца июня 2028 года.

После 30 туров чемпионата Испании «Реал» занимает первое место, набрав 75 очков. Сливочные опережают ближайшего преследователя «Барселону» на 8 очков.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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