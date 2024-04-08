Родриго останется в «Реале», несмотря на возможный переход Мбаппе

Сегодня, 13:10
Вингер «Реала» Родриго останется в клубе, несмотря на возможный переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Marca.
По информации источника, бразилец ясно дал понять, что хочет дальше выступать за «королевский» клуб и не боится конкуренции.
Ранее сообщалось, что Мбаппе по окончании сезона-2023/24 покинет «ПСЖ» и перейдет в «Реал».
В текущем сезоне 23-летний Родриго сыграл 42 матча, в которых забил 15 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 100 миллионов евро. Контракт игрока с мадридцами рассчитан до конца июня 2028 года.
После 30 туров чемпионата Испании «Реал» занимает первое место, набрав 75 очков. Сливочные опережают ближайшего преследователя «Барселону» на 8 очков.