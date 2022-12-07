«Севилья» повысила цену за голкипера Буну на фоне его успехов на ЧМ-2022

«Севилья» повысила требования по трансферу вратаря Яссина Буну из-за его успехов в составе сборной Марокко на ЧМ-2022.

По данным Fichajes, после того, как марокканцы, благодаря игре Буну, выбили Испанию (0:0, 3:0 по пенальти) с чемпионата мира, «Севилья» намерена требовать за 31-летнего игрока более 40 миллионов евро. Также клуб будет просить заплатить отступные в размере 50 миллионов евро, прописанные в его контракте.

В матче с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2022 Буну не пропустил в течение игрового времени, а затем отразил два удара в серии послематчевых пенальти, которую Марокко выиграл со счетом 3:0.

Марокканцы 10 декабря встретится в 1/4 финала турнира в Катаре с Португалией. Начало матча — в 18.00 мск.