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Испания

Сегодня, 14:09

Источник: «Спартак» заплатит «Кадису» за переход Бонгонда до 10 миллионов евро

Руслан Минаев
Тео Бонгонда.
Фото Global Look Press
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«Спартак» заплатит за переход вингера «Кадиса» Тео Бонгонда до 10 миллионов евро, сообщает Relevo.

По данным источника, сумма включает фиксированную выплату и бонусы. При этом, не уточняется, сколько красно-белые заплатят в качестве гарантированной выплаты.

Ранее сообщалось, что испанский клуб готов принять предложение московского клуба в размере 7 миллионов евро за игрока. Зарплата игрока составит 1,3 миллиона евро без учета бонусов.

27-летний конголезец перешел в «Кадис» из «Генка» в августе 2022 года за 3 миллиона евро. В этом сезоне Бонгонда провел за клуб 32 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Relevo
ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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