Тухель, Почеттино и Рауль входят в шорт-лист возможных сменщиков Анчелотти в «Реале»

Руководство «Реала» составило шорт-лист специалистов, которые могут сменить Карло Анчелотти на посту главного тренера клуба, сообщает BILD.

В шорт-лист мадридцев вошли: бывший тренер «Челси» Томас Тухель, экс-тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино, Рауль («Кастилья») и Хаби Алонсо («Байер»).

Ранее сообщалось, что «Реал» уволит Анчелотти, если команда не выиграет ни одного трофея в текущем сезоне. После 25 туров мадридцы отстают от «Барселоны» на 9 очков в турнирной таблице испанской ла лиги.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сливочные разгромили «Ливерпуль» (5:2). Ответная встреча состоится 15 марта. Начало матча — в 23.00 мск.