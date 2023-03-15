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Испания

Сегодня, 14:50

Тухель, Почеттино и Рауль входят в шорт-лист возможных сменщиков Анчелотти в «Реале»

Томас Тухель.
Фото Global Look Press
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Руководство «Реала» составило шорт-лист специалистов, которые могут сменить Карло Анчелотти на посту главного тренера клуба, сообщает BILD.

В шорт-лист мадридцев вошли: бывший тренер «Челси» Томас Тухель, экс-тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино, Рауль («Кастилья») и Хаби Алонсо («Байер»).

Ранее сообщалось, что «Реал» уволит Анчелотти, если команда не выиграет ни одного трофея в текущем сезоне. После 25 туров мадридцы отстают от «Барселоны» на 9 очков в турнирной таблице испанской ла лиги.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сливочные разгромили «Ливерпуль» (5:2). Ответная встреча состоится 15 марта. Начало матча — в 23.00 мск.

Карло Анчелотти
Маурисио Почеттино
Рауль Гонсалес
Футбол
ФК Реал
Томас Тухель
Хаби Алонсо
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