Агент Барбоза допускает, что некоторые португальские игроки могут перейти в РПЛ уже этой зимой

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Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что некоторые футболисты, выступающие в Португалии, могут перейти в РПЛ в зимнее трансферное окно.
«Допускаю, что молодые таланты из Португалии могут оказаться в России, почему нет? Рынок продолжает работать. Есть разные клубы, которые следят за португальским рынком, включая российские. Поэтому все возможно. Я знаю, что некоторые клубы РПЛ следят сейчас за несколькими игроками из Португалии. Вполне возможно, что уже этой зимой они переедут в Россию», — цитирует «РБ Спорт» Барбозу.
Отметим, что зимнее трансферное окно в РПЛ откроется 26 января 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования