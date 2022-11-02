Агент Барбоза допускает, что некоторые португальские игроки могут перейти в РПЛ уже этой зимой

Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что некоторые футболисты, выступающие в Португалии, могут перейти в РПЛ в зимнее трансферное окно.

«Допускаю, что молодые таланты из Португалии могут оказаться в России, почему нет? Рынок продолжает работать. Есть разные клубы, которые следят за португальским рынком, включая российские. Поэтому все возможно. Я знаю, что некоторые клубы РПЛ следят сейчас за несколькими игроками из Португалии. Вполне возможно, что уже этой зимой они переедут в Россию», — цитирует «РБ Спорт» Барбозу.

Отметим, что зимнее трансферное окно в РПЛ откроется 26 января 2023 года.