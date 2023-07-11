Агент Санчеса отреагировал на слухи об интересе «Галатасарая»

Фернандо Шена, агент защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, прокомментировал интерес к игроку со стороны «Галатасарая».

«У меня нет никаких новостей от «Тотенхэма» об этом», — приводит слова Шены Sport24.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» готов приобрести 27-летнего колумбийца за 9 млн евро.

Агент Санчеса сообщил «СЭ», что «Спартак» сделал предложение «Тоттенхэму» о покупке игрока.

Защитник с 2017 года выступает за «Тоттенхэм». В сезоне-2022/23 он провел 24 матча во всех турнирах.